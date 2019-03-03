Автономная газификация — это опасно?
Газ — пожароопасная среда, но нами, за десятилетний срок работы, не зафиксировано ни одного случая самовозгорания или взрыва подземного газгольдера!

Узнать о безопасности газификации

ГАЗИФИКАЦИЯ КОТТЕДЖА
165 000 руб.
185 000 руб.
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Автономная газификация дома

Объем 2700 л

Площадь дома 120 м2

163 000 руб.

Объем 4800 л (4850 л)

Площадь дома 120 м2

197 000 руб.

Объем 9100 л (9150 л)

Площадь дома 120 м2

402 000 руб.
Преимущества газификации перед другими видами отопления
Что нужно для автономной газификации дома?
Что входит в цену?

Цена заправки газгольдера за 1 л с доставкой

17 руб.

нужно заправить газгольдер?

машины оснащены терминалами для оплаты картами
Заправка газгольдера круглосуточно!
заправочныерукава 45м,без заезда на территорию
газ с процентным седержанием пропан/бутан - 70/30 (контейнерный)
Доставка в день обращения!

Автономная газификация – наша специализация

Главная миссия нашей компании «Дача Газ» — обеспечить автономную газификацию на сжиженном газе по Московской области для:
— загородных частных домов, коттеджей, дач,
— малых и средних предприятий,
— кафе, домов отдыха и т.д.

Газоснабжение и отопление — серьезная задача, с которой сталкиваются люди при отсутствии магистрального газа.

Правильно укомплектованная и смонтированная нашими специалистами система автономной газификации обеспечит
— нормальную работоспособность газового и отопительного оборудования,
— безопасность,
— здоровье людей.

Дополнительным бонусом, который дает эффективно работающая система автономного газоснабжения – это минимизация расходов на саму систему, ее обслуживание и расходуемый сжиженный газ.

В последние годы особую актуальность приобрели системы отопления, созданные на основе автономной газификации. Они обеспечивают владельцам немалые преимущества:
— независимость от коммунальных хозяйств,
— возможность выбора температурного режима,
— удобство и простоту в эксплуатации и обслуживании.

Наши преимущества

Компания выполняет проектирование, комплектацию, установку и обслуживание систем независимой газификации различной конфигурации под ключ. Наши специалисты могут разработать, просчитать и воплотить в жизнь такую модель, которая будет наиболее эффективна именно для Вас.

Мы устанавливаем высокотехнологичные и безопасные газгольдеры для хранения сжиженного пропан-бутана, что обеспечивает надежную работу систем газоснабжения и отопления, экономичность и долговечность в процессе эксплуатации.

Основные услуги, предоставляемые заказчикам:

— проектировочные работы, с учетом особенностей и требований в каждом отдельном случае,
— осуществление всего комплекса работ, начиная от установки газгольдера до пуско-наладочных работ всей системы,
— полное сервисное сопровождение установленного нами оборудования в гарантийный и постгарантийный период,
— доставка газа и заправка им газгольдеров.

У нас в арсенале есть типовые разработки систем газификации. Они предоставляют заказчику возможность выбора наиболее подходящего, экономного и эффективного варианта конструкции в том случае, когда не требуется специфический проект.
Такой подход сокращает
— стоимость и
— сроки ввода в эксплуатацию системы без ущерба качеству и результативности.

Мы гарантируем:
— отличную продуктивность своих систем газоснабжения,
— высокий профессионализм сотрудников,
— конкурентные цены, подстраиваемые под каждого заказчика.

Какой газгольдер установить?

Выбор оптимального оборудования для хранения пропан-бутана производится специалистами нашей компании на основании особенностей строительного объекта и прилегающего земельного участка.
В зависимости от места размещения резервуара выделяется два вида газгольдеров:
— подземные и
— наземные.
Мы предлагаем газгольдеры для автономного газоснабжения от ведущих производителей Европы и России с установкой под ключ.

Спецгаз
ФасХимМаш
City-Gas (Сити Газ)
VPS (ВПС)
2700 л 4800 л (4850 л) 5000 л 6400 л 6600 л 9100 л (9150 л) 10000 л 12000 л
По площади дома
Выбрать газгольдер

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О компании

  • Гарантия качественного сервиса — лицензии, сертификаты
  • Полный цикл услуг от разработки проекта до его реализации
  • Монтаж за 1 день, соблюдаем установленные сроки
  • Лояльные фиксированные цены, годовое обслуживание
  • Аттестованые инженеры, монтажники — опыт работы от 5 лет
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Услуги и сервис

Заправка газгольдера от 15 000 руб.
Доставка сжиженного газа За 1 день!
Уставнока газгольдера за 1 день!
обслуживание газгольдера Выгодно на год!

Как мы работаем?

Вам необходима автономная газификация дома или объекта
Вы Звоните специалисту +7 (495) 741-87-11 и уточняете все детали дома или объекта
мы делаем расчет и подбор оборудования. Далее инженер выезжает на объект
Мы производим доставку, монтаж и запуск автономного газоснобжения
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