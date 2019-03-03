Автономная газификация — это опасно?
Газ — пожароопасная среда, но нами, за десятилетний срок работы, не зафиксировано ни одного случая самовозгорания или взрыва подземного газгольдера!
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ГАЗИФИКАЦИЯ КОТТЕДЖА
165 000 руб.
185 000 руб.
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Главная миссия нашей компании «Дача Газ» — обеспечить автономную газификацию на сжиженном газе по Московской области для:
— загородных частных домов, коттеджей, дач,
— малых и средних предприятий,
— кафе, домов отдыха и т.д.
Газоснабжение и отопление — серьезная задача, с которой сталкиваются люди при отсутствии магистрального газа.
Правильно укомплектованная и смонтированная нашими специалистами система автономной газификации обеспечит
— нормальную работоспособность газового и отопительного оборудования,
— безопасность,
— здоровье людей.
Дополнительным бонусом, который дает эффективно работающая система автономного газоснабжения – это минимизация расходов на саму систему, ее обслуживание и расходуемый сжиженный газ.
В последние годы особую актуальность приобрели системы отопления, созданные на основе автономной газификации. Они обеспечивают владельцам немалые преимущества:
— независимость от коммунальных хозяйств,
— возможность выбора температурного режима,
— удобство и простоту в эксплуатации и обслуживании.
Компания выполняет проектирование, комплектацию, установку и обслуживание систем независимой газификации различной конфигурации под ключ. Наши специалисты могут разработать, просчитать и воплотить в жизнь такую модель, которая будет наиболее эффективна именно для Вас.
Мы устанавливаем высокотехнологичные и безопасные газгольдеры для хранения сжиженного пропан-бутана, что обеспечивает надежную работу систем газоснабжения и отопления, экономичность и долговечность в процессе эксплуатации.
Основные услуги, предоставляемые заказчикам:
— проектировочные работы, с учетом особенностей и требований в каждом отдельном случае,
— осуществление всего комплекса работ, начиная от установки газгольдера до пуско-наладочных работ всей системы,
— полное сервисное сопровождение установленного нами оборудования в гарантийный и постгарантийный период,
— доставка газа и заправка им газгольдеров.
У нас в арсенале есть типовые разработки систем газификации. Они предоставляют заказчику возможность выбора наиболее подходящего, экономного и эффективного варианта конструкции в том случае, когда не требуется специфический проект.
Такой подход сокращает
— стоимость и
— сроки ввода в эксплуатацию системы без ущерба качеству и результативности.
Мы гарантируем:
— отличную продуктивность своих систем газоснабжения,
— высокий профессионализм сотрудников,
— конкурентные цены, подстраиваемые под каждого заказчика.
Выбор оптимального оборудования для хранения пропан-бутана производится специалистами нашей компании на основании особенностей строительного объекта и прилегающего земельного участка.
В зависимости от места размещения резервуара выделяется два вида газгольдеров:
— подземные и
— наземные.
Мы предлагаем газгольдеры для автономного газоснабжения от ведущих производителей Европы и России с установкой под ключ.