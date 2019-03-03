Автономная газификация – наша специализация

Главная миссия нашей компании «Дача Газ» — обеспечить автономную газификацию на сжиженном газе по Московской области для:

— загородных частных домов, коттеджей, дач,

— малых и средних предприятий,

— кафе, домов отдыха и т.д.

Газоснабжение и отопление — серьезная задача, с которой сталкиваются люди при отсутствии магистрального газа.

Правильно укомплектованная и смонтированная нашими специалистами система автономной газификации обеспечит

— нормальную работоспособность газового и отопительного оборудования,

— безопасность,

— здоровье людей.

Дополнительным бонусом, который дает эффективно работающая система автономного газоснабжения – это минимизация расходов на саму систему, ее обслуживание и расходуемый сжиженный газ.

В последние годы особую актуальность приобрели системы отопления, созданные на основе автономной газификации. Они обеспечивают владельцам немалые преимущества:

— независимость от коммунальных хозяйств,

— возможность выбора температурного режима,

— удобство и простоту в эксплуатации и обслуживании.

Наши преимущества

Компания выполняет проектирование, комплектацию, установку и обслуживание систем независимой газификации различной конфигурации под ключ. Наши специалисты могут разработать, просчитать и воплотить в жизнь такую модель, которая будет наиболее эффективна именно для Вас.

Мы устанавливаем высокотехнологичные и безопасные газгольдеры для хранения сжиженного пропан-бутана, что обеспечивает надежную работу систем газоснабжения и отопления, экономичность и долговечность в процессе эксплуатации.

Основные услуги, предоставляемые заказчикам:

— проектировочные работы, с учетом особенностей и требований в каждом отдельном случае,

— осуществление всего комплекса работ, начиная от установки газгольдера до пуско-наладочных работ всей системы,

— полное сервисное сопровождение установленного нами оборудования в гарантийный и постгарантийный период,

— доставка газа и заправка им газгольдеров.

У нас в арсенале есть типовые разработки систем газификации. Они предоставляют заказчику возможность выбора наиболее подходящего, экономного и эффективного варианта конструкции в том случае, когда не требуется специфический проект.

Такой подход сокращает

— стоимость и

— сроки ввода в эксплуатацию системы без ущерба качеству и результативности.

Мы гарантируем:

— отличную продуктивность своих систем газоснабжения,

— высокий профессионализм сотрудников,

— конкурентные цены, подстраиваемые под каждого заказчика.

Какой газгольдер установить?

Выбор оптимального оборудования для хранения пропан-бутана производится специалистами нашей компании на основании особенностей строительного объекта и прилегающего земельного участка.

В зависимости от места размещения резервуара выделяется два вида газгольдеров:

— подземные и

— наземные.

Мы предлагаем газгольдеры для автономного газоснабжения от ведущих производителей Европы и России с установкой под ключ.