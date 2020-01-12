Автономная газификация: основные характеристики

Практически все системы автономной газификации для загородных домов, коттеджей, дач на территории Московской области построены на базе газгольдеров – хранилищ сжиженного газа в большинстве случаев подземного расположения. Газгольдеры могут быть вертикальными и горизонтальными. Горизонтальные газгольдеры более производительны по площади «зеркала испарения», однако вертикальные — морозоустойчивы: их рекомендуется погружать на значительно большую глубину и в связи с этим они меньше подвергаются неблагоприятному воздействию низких температур зимой. Кроме всего прочего, вертикальные газгольдеры не имеют необходимости в испарителе, потому что их внешняя поверхность корпуса способна извлекать тепло из недр земли.

Системы автономной газификации: основные требования

Системы могут быть и зарубежного, и нашего российского изготовления. Однако необходимо иметь в виду, что российские заводы-производители выпускают исключительно горизонтальные газгольдеры. Европейские — продают сегодня и горизонтальные, и вертикальные системы.



Как вы уже знаете, каждый газгольдер для автономной газификации дома должен быть с надежной защитой от образования коррозии, это важное условие для любых типов и моделей. Антикоррозийное покрытие бывает битумным или стеклобитумным (толщина до 4 мм), эпоксидным (0,8 мм), полиуретановым (1,5 мм) или состоять из изопласта (8 мм). Помимо этого используется надежная и результативная гальваническая защита.

Аноды постоянно окисляются, восстанавливая железо емкости они существенно повышают время использования газгольдера на пару десятков лет. Аноды в процессе электрохимической реакции разрушаются, один их комплект прослужит примерно пять лет.

Зарубежные системы комплектуются редукционной головкой. В отечественных комплектах оборудования для автономного газоснабжения таких обычно не имеется, и их требуется заказывать дополнительно. Редукционная головка предохраняет газгольдер от проникновения влажности и загрязнений.

Из газгольдера газ по газопроводу высокого давления попадает в испаритель. Это устройство, которое повышает объем испаряемой смеси газа при малом естественном испарении. Испаритель нуждается в теплоносителе – электрическом нагревателе, водяном паре, горячей воде. Если мощность котла, использующего газ от одного газгольдера, не более 100 КВт, будет достаточно естественного испарения.

После испарителя в парообразном состоянии сжиженный газ поступает по стальным или полиэтиленовым трубам в диаметре от 23 до 63 мм к потребляющим устройствам. Трубы из полиэтилена вполне подходят для этого – они с легкостью выдерживают невысокое давление газа, не гниют и не повреждаются при подвижках грунта, в котором располагаются. Нужно обратить внимание, что в процессе монтажа труб для подачи газа допускается лишь сварное соединение. Недалеко от точки ввода в здание газопровода выполняется цокольный узел, который оборудован фланцевым соединением — от него выполняется ввод в здание (здесь может использоваться только стальная труба).

Безопасность автономной газификации

Насколько система автономной газификации безопасна? Конечно же надо покупать только новое и качественное оборудование! Самые основные требования в плане безопасности системы газоснабжения заключаются в обязательном наличии предохранительного клапана и заправке газгольдера сжиженным газом не более чем на 85%. Их мы советуем соблюдать всегда и на 100%. Мы в компании «Дача Газ» всегда безопасность создаваемых нами систем ставим на первое место.