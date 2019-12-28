Автономная газификация: основные вопросы

Мы начинаем новую рубрику на сайте – наши советы. Здесь мы будем публиковать как советы по автономной газификации, выбору газгольдеров, так и отвечать на ваши вопросы по надежности, эффективности, экономичности систем газоснабжения. Задать вопрос Вы можете, заполнив форму «Задайте вопрос специалисту», расположенную на каждой странице нашего сайта.

Автономная газификация – это наша специализация! Это современное обеспечение газом частного дома, коттеджа, дачи, или же обеспечение нескольких пользователей эффективным источником энергии. В качестве главного энергоносителя, применяемого в таких системах газификации, используется сжиженный газ, который на данный момент набирает огромную популярность.



Автономная газификация: на какие вопросы Вам предстоит ответить?

Автономная газификация дома – это сложный технологический процесс, учитывающий точные параметры любого объекта: потребление газа на протяжении года, площадь дома, необходимость монтажа дополнительного оснащения и так далее. Просмотрев материалы нашего сайта Вы получите представление о системе бесперебойного автономного газоснабжения. Автономную газификацию и набор оборудования для этой системы можно подобрать, самостоятельно, но с некоторой погрешностью. Эта погрешность проявит себя в подавляющем большинстве ситуаций и может быть довольно существенной, именно поэтому с целью точного расчета необходимо приглашать специалиста.

До приезда нашего специалиста полезно определить некоторые ключевые моменты, которые помогут сберечь время и правильно рассчитать систему. Надо быть готовым ответить на такие вопросы:

— Вы предпочитаете европейскую или российскую систему?

Вопрос качества известен давно и европейские газгольдеры и оборудование по этому показателю превосходят российские варианты, так как создание таких систем на западе очень распространено. Автономная газификация при этом становится проще в эксплуатации, а ее установка займет меньше времени, увеличивается надежность системы.

— Как часто Вы собираетесь пользоваться газом?

Будет ли Ваша система автономной газификации работать исключительно в целях отопления, или также в целях нагрева воды в бойлере? Отталкиваясь от Ваших потребностей, можно будет вычислить предполагаемое газопотребление, рассчитать требуемый объем газгольдера, чтобы поддерживать требуемый запас сжиженного газа, и при этом сэкономить Ваши денежные средства, не расходуя их на лишние переплаты. От правильных расчетов будут зависеть Ваши расходы на заправку газгольдера.

— Предполагаете ли Вы применять систему только в летнее время или на протяжении всего года?

Отталкиваясь от ответа на этот вопрос, наш специалист сможет рассчитать оптимальное место и тип установки газгольдера (подземный, наземный) и потребность в монтаже дополнительного оборудования.

Создание системы автономной газификация может быть ускорено, когда ответы будут получены заранее и наш эксперт сможет выбрать оптимальной решение для Вашего дома, дачи, коттеджа. Мы гарантируем, что сможем поставить Вам ту систему автономного газоснабжения, которая по составу оборудования, качеству, стоимости лучше всего подойдет Вам.