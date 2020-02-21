Многие люди мечтают жить в комфортном и уютном загородном доме. Но когда они представляют, сколько надо потрудиться, чтобы обеспечить такое жилище всеми благами цивилизации, желание возводить такое строение сразу пропадает. Впрочем, все не так страшно, как кажется. Одним из благ цивилизации, без которых не может обойтись загородный дом, является газоснабжение.



Если на пути реализации мечты о собственном загородном доме встало только отсутствие газопровода, то внимание стоит обратить на такой вариант, как система автономного газоснабжения на основе сжиженного газа. Это экономически выгодная, практичная и многофункциональная система, позволяющая не только решить проблему газообеспечения дома, но и сделать его энергонезависимым.

Состав и особенности монтажа систем автономного газоснабжения

Основными элементами автономных систем газоснабжения являются:

1) газгольдер;

2) трубопровод;

3) газовое оборудование дома.

Чтобы обеспечить нормальную работу автономной системы газоснабжения, следует грамотно ее спроектировать и правильно установить все необходимое оборудование.

На первый взгляд может показаться, что автономное газоснабжение дома является простой и легкой в обустройстве системой. На самом деле все несколько иначе.

Мы советуем: монтаж автономных систем газоснабжения должны выполнять только специалисты, у которых есть разрешение на проведение подобного рода работ. Если пытаться самостоятельно установить на своем участке такую систему, то она может не только доставлять хлопоты при эксплуатации, но и составлять огромную опасность для проживающих в доме людей.

Технология установки

Какой порядок монтажа и установки автономной системы газоснабжения? Сначала с учетом требований заказчика и особенностей участка разрабатывается проект. Специалисты определяют оптимальное место для размещения газгольдера и составляют схему расположения траншей под трубопровод. Также рассчитывается место для установки котла и всего остального газового оборудования.

Газгольдер, который может быть горизонтальным или вертикальным, размещают на участке в предварительно вырытом котловане. Трубы, идущие от резервуара, укладывают в траншеи, из которых они выходят на поверхность и подводятся к дому. В доме трубы разветвляют и подключают к газовым приборам.

Сдав в эксплуатацию систему, газгольдер заправляют сжиженным углеводородным газом, который под давлением посредством труб подается в дом.

Преимущества автономных систем газоснабжения

Использование таких систем является чрезвычайно выгодным с экономической точки зрения решением. В некоторых районах установка системы автономного газоснабжения обходится намного дешевле, чем прокладка централизованного газопровода. Если отказаться от газгольдера, то придется использовать электричество, которое стоит намного дороже, чем газ.

Установив на своем участке систему автономного газоснабжения и заправив газгольдер сжиженным газом, можно не только обеспечить свой дом необходимым количеством газа, но и сделать себя независимым от посторонних факторов. Больше не будет наблюдаться таких неприятных ситуаций, как сбои и прекращение подачи газа по причине аварий магистрали или оборудования.