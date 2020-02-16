Настоящая статья является продолжением темы о выборе газгольдера для автономной газификации своего загородного дома или дачи. Этот вопрос не праздный и прямо связан со стоимостью реализации проекта газоснабжения и стабильностью обеспечения газом дома, так как от объема газгольдера прямо зависит частота его заправки сжиженным газом. И если к Вашему дому нет гарантированного подъезда круглый год, Вы можете остаться без газа и тепла. Ранее мы начали рассматривать общие вопросы о роли газгольдера для автономной газификации и о выборе и установке газгольдера.

Какой газгольдер выбрать: стандарт или с горловиной, горизонтальный или вертикальный?

Самый лучший выбор газовой емкости для системы газификации — это горизонтальные газгольдеры с естественным испарением. По каким причинам? С целью хорошего функционирования газового оборудования требуется свободное испарение сжиженного газа, а не его сжиженная масса. То есть, нужна газовая фаза топлива.



Газ отлично испаряется при положительной температуре. В местах с холодным климатом газгольдеры закапывают. Чем холоднее климат, тем необходимо глубже закапывать газгольдеры. Но в случае если газгольдер закапывается глубже, как дотянуться до арматуры и приборов на газгольдере. Одновременно с этим низко заглубленная арматура подвергается возможности затопления грунтовыми и талыми водами.

Решение простое — навариваются увеличительные трубки для возможности поднятия арматуры, а также наваривается высокая горловина. Горловину оснащают специально предназначенным люком — лазом для периодических плановых проверок. Но по каким причинам продают в наше время стандартные газгольдеры, без трубок и горловины? Они дешевле. Дешевле производство, дешевле логистика. А если установить газгольдер с запасом производительности для дома или дачи, система газификации будет отлично действовать и в морозы. Вам останется только заранее заказывать доставку сжиженного газа и заправку газгольдера.

Следующий важный момент – по каким причинам мы советуем установку и использование на территории Московской области горизонтальных газгольдеров? Также все довольно просто. Есть понятие зеркало (или площадь) естественного испарения газа. Чем больше зеркало испарения – тем больше испарится газа. Почему же тогда востребованы и вертикальные газгольдеры, у них ведь будет маленькая площадь испарения? Безусловно, в целях установки на участки, где имеются стесненные условия установки.