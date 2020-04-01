Газгольдеры наземного размещения из-за природных условий в России практически не пользуются спросом для использования в системах автономного газоснабжения жилых домов. Такие емкости большого объема нашли применение на автомобильных газовых заправках.

Газгольдеры типа FAS-НС – резервуары для наземного размещения в целях хранения СУГ на автоматических газозаправочных станциях, комплектующиеся дополнительными элементами для подключения паровых, заборных, возвратных, байпасной магистралей, насосных установок FAS самовсасывающего типа. Дополнительными элементами подключения являются штуцеры с фланцы.

Горизонтальные газгольдеры наземного размещения для АГЗС

Мы советуем использовать продукцию «ФАСХИММАШ», так как эта компания производит газгольдеры, соответствующие жестким российским требованиям к учету в эксплуатации климатических и прочих специфических особенностей. Контроль производства и соблюдения Правил Безопасности, Технического регламента, Государственных и отраслевых стандартов, требований, установленных стандартами Промышленной безопасности, производится на каждом этапе технологического процесса в соответствии с документами и положениями, регламентирующими перечисленные требования в Российской Федерации.

Газгольдер – резервуар – имеет целевое предназначение: хранение углеводородных газов в сжиженном состоянии (смесей пропан-бутана) под давлением с возможностью отбора смеси для подачи в системы отопления промышленных предприятий, жилых домов групп строений, общественных учреждений.

Резервуар оснащается:

— арматурой, необходимой для проведения технологических операций наполнения и отбора газа, находящегося в жидкой и паровой фазах,

— арматурой для запирания,

— штуцерами,

— контрольно-измерительными устройствами и приборами в виде манометров и уровнемеров для обеспечения безопасного хранения и отбора газовых смесей в течение всего периода эксплуатации.



Конструкция наземного горизонтального газгольдера

Конструкция газгольдера представляет собой горизонтальный цилиндр, имеющий одну или более обечаек, наружного диаметра 1200 или 1600мм, имеющий с торцов выпуклые сферические днища. Верхняя часть газгольдера снабжается предназначенными для осуществления транспортировки, погрузки и разгрузки, крепежными элементами, связанными с корпусом сварочным способом. В конструкции газгольдера имеются предусмотренные для размещения в положении наземной эксплуатации фундаментальные опоры, взаимодействие которых с емкостью рассчитано на изменение объема резервуара под влиянием температурного расширения.

Защита внешней поверхности резервуаров, эксплуатируемых в условиях биологической и химической активности окружающего воздуха и расположенного непосредственно под резервуаром грунта, обеспечивается антикоррозийными средствами в виде антикоррозийного полимерного покрытия. На внутренние поверхности резервуаров окраска не наносится.

Изготовление резервуара производится при условии полного соответствия положениям ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», устанавливающим стандарты изготовления и технические условия для устройств подобного типа. Соответствие состояния резервуара условиям безопасной эксплуатации устанавливается в ходе наружного и внутреннего осмотра и гидравлических испытаний при пробном давлении 1,85 -1,95 МПа (18,5 — 19,5 кгс/см2).

Горловина резервуара снабжается табличкой, содержащей основные данные:

— предприятие-изготовитель оборудования;

— тип изделия;

— заводской номер изделия;

— год выпуска изделия;

— объем изделия;

— показатель рабочего давления;

— показатель рабочей температуры;

— показатель максимального уровня наполнения;

— отметку о прохождении технического контроля, клеймо ОТК.

Обеспечение безопасности наземных газгольдеров

Надежность и безопасность эксплуатации газгольдеров обеспечивается применением специализированной системы контроля качества производства и готовых изделий, которая предусматривает проведение процедуры входного контроля комплектующих и материалов для производства, контроль качества работ и исполнения требований технологического процесса, проведение приемочных испытаний готового изделия. Проверка надежности и качества сварных соединений проводится лабораторией ФХМ с применением методов, исключающих разрешение целостности сварного шва и методов, предусмотренных требованиями НД для проведения разрушающего контроля образцов-свидетелей сварного соединения.

Резервуары соответствуют следующим техническим характеристикам:

— рабочая температура в диапазоне от «минус» 40 до «плюс» 40 градусов по шкале Цельсия;

— показатель рабочего давления 1,48-1,56 МПа

— пределы минимальной и максимальной относительной доли заполнения газгольдера от 5 до 85 % полного объема;

— эксплуатационный срок при соблюдении инструкций и правил эксплуатации – до 15 лет.

Изготовление резервуаров производится в строгом соответствии с требованиями правил промышленной безопасности.