Преимущества и недостатки автономной газификации

При монтаже системы автономного газоснабжения обязательно нужно учитывать, что газовое топливо нужно для горения, в силу чего оно считается взрывоопасным и его применение тщательно контролируется. Поэтому, решив сделать в загородном частном доме систему автономной газификации, нужно заключать договор на выполнение работ только c сертифицированной фирмой, имеющей соответствующие разрешения.

Система автономного газоснабжения имеет сложную структуру, складывающуюся из нескольких модулей, каждый из которых необходим для качественного, бесперебойного и, главное, безопасного функционирования. В связи с этим мы не советуем экономить на блоках, узлах, деталях, отказываясь от некоторых из них или заменяя их дешевыми аналогами.

Отрицательные стороны автономного газоснабжения

Ясно, что эта система автономной газификации дома позволяет избавить потребителя от необходимости несколько раз в год заправлять топливные емкости, как этого рекомендуют жидкостные или твердотопливные установки. Однако это влечет иные действия, в частности, хозяин должен постоянно контролировать состояние газгольдера, чтобы не допустить возникновения утечки газа. Вместе с этим нужно определять остаток сжиженного газа, чтобы в холода вся система не отключилась из-за нехватки энергоносителя.

Все это довольно просто решается благодаря имеющимся на рынке телеметрическим блокам, использование их может транслировать данные дистанционно используя Интернет.

В ходе испарения на стенках газгольдера создается конденсат, попадание которого в редуктор может явиться причиной появления неисправностей в системе газообеспечения.

Предлагаемые в нашей компании для автономной газификации модели газгольдеров обладают увеличенной страховкой от аналогичных проявлений. Мы советуем подбор оборудования доверить нашим специалистам, которые хорошо осведомленные в определении параметров с учетом специфики эксплуатации, вида грунта и технических характеристик газопотребляющей системы Вашего дома.

Есть ли преимущества у автономного газоснабжения?

Некоторые пользователи отмечают в качестве недостатка автономной газификации значительную стоимость работ и цену газгольдеров по созданию системы и газового оборудования. Мы советуем иметь ввиду и другие, экономические, характеристики:

-техническая эффективность системы;

-стоимость сжиженного газа в сравнении с другими энергоресурсами;

-расходы на хранение сжиженного газа;

-отличная универсальность, при подключении в будущем к центральному трубопроводу от хозяина дома не потребуется специальных затрат на доработку системы.

В дополнение к этому:

-Дополнительная выгода, так как стоимость вырабатываемой теплоэнергии с помощью газовой топливной смеси значительно дешевле существующих аналогов.

-Защита экологии, ведь от сгорания пропан-бутана ущерб природе минимален.

—Безопасность автономной газификации на сжиженном газе как системы начиная с газгольдера и заканчивая котлом и плитой.

-Отсутствие неприятных запахов от сжигания газа.

-Длительность использования оборудования на 25% лучше, чем у жидкостных отопительных систем.

-Широкие возможности, так как сжиженный газ из газгольдера может использоваться не только для отопления коттеджа, но и для газовой плиты.

-Абсолютная простота использования всей системы газоснабжения.