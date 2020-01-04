Автономная газификация: основная информация о системе

Автономная газификация состоит из газгольдера (цилиндрический резервуар для сжиженного газа), газопровода высокого давления, испарителя (необходим, чтобы довести давление газа до атмосферного), газопровода с низким давлением (по нему парообразный газ направляется к потребляющему его оснащению). Топливом для таких систем служит природный сжиженный газ пропан-бутан, доставляемый специальными автогазовозами.

Основная информация о системе автономного газоснабжения дома

Для систем автономной газификации загородных домов заводами производятся газгольдеры из 5, 6, 8, 10 миллиметровой стали холодного проката, рассчитывается на давление в 1,6 МПа, теплоизолирован, оборудуется защитой от молнии и антикоррозионной защитой. Имеет собственный заводской номер, похож на обычную железнодорожную цистерну.

К газгольдеру через распределительную головку присоединяется трубопровод с отводами на разные точки потребления: газовая плита, котел и проч. Заправка газгольдера производится из автоцистерны: в него накачивается сжиженный углеводородный газ, который будет испаряться и поступать к газовым устройствам. На заводах-изготовителях газгольдеров производятся емкости в объеме от 1 300 м3 до 20 000 м3, маленькая предназначена для домов не более 100 м2, крупная емкость — для построек площадью больше 1000 м2. При эксплуатации газа для отопления, приготовления пищи и подогрева воды на семью из 4-5 человек придется пополнять запас газа в газгольдере около двух-трех раз на протяжении года.



Основные плюсы автономной газификации

Ранее, на странице наших советов gazifikaciya-msk.ru/nashi-sovety/vtonomnaya-gazifikaciya-preimushchestva, мы указывали на преимущества систем автономной газификации. Хотим еще раз обратить Ваше внимание на них.

• Решение разнообразных задач одновременно. Советуем Вам ставить автономное газоснабжение с установкой газового генератора: это позволяет покрыть запросы в отоплении, снабжении электроэнергией, нагреве воды, приготовлении еды.

• Экономия. С данной позиции система уступит лишь газовому котлу, подключенному к обычной централизованной газораспределительной системе. Деньги, вложенные в организацию системы автономного газоснабжения, в основном окупятся всего за 3-4 года.

• Практичность и долгий срок эксплуатации. Минимальный срок работы системы составит 20-30 лет (в случае если монтаж выполнен на высоком уровне). Утечки и возгорания газа исключены полностью.

• Независимость. Владелец лично способен решать в каких объемах, для чего, в какое время будет использовать газ. Проживающие в таком доме не боятся выключения газа в любой момент, потому что газоснабжение не будет зависеть от межпоселковых и распределительных и магистральных газопроводов.

• Стопроцентная экологичность. Система автономного газоснабжения не заражает почву при разливе, не дает запаха и отходов сгорания.

Комплектация и оснастка газгольдеров

В этом разделе нашего сайта Вы можете ознакомиться с основными видами и моделями газгольдеров gazifikaciya-msk.ru/catalog. В нашей компании они все имеют такую комплектацию:

• Датчик (сигнализатор) значения заправки, сообщающий о критическом наполнении емкости. Прибор прекращает подачу СУГ.

• Сбросный (предохранительный) клапан, оснащенный манометром. Клапан понижает давление в емкости при условии критического возрастания.

• Редуктор, понижающий давление газа.

• Прибор заземления газовоза, который заземляет автомашину доставщика газа для избежания искры.

• Запорный клапан, прекращающий поступление газа при опасно высоком давлении при неисправностях или при внезапном падении давления, вызванном повреждениями газопровода.

• Уровнеметр, который показывает оператору автогазовоза уровень критического наполнения (более 85% от объема газгольдера).

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