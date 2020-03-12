Подземный газгольдер для автономной газификации дома

Емкости для хранения сниженного газа под землей типа FAS-ПО нашли широкое применение в комплексах для обеспечения автономным газоснабжением в индивидуальном и промышленном значении.

Емкости для хранения газа изготавливают, учитывая климатические условия и особенность их эксплуатации, все они соответствуют российским требованиям контроля поэтапному производству, соблюдая правила безопасности, руководствуясь техническими регламентами отраслевого и государственных стандартов Российской Федерации, на территории которой их выпускают.

Газгольдер для автономной газификации и поземного хранения газа

Газгольдеры являются специальными резервуарами, в которых хранятся сжиженные углеводородные газы, например, пропан, бутан или смесь этих газов. Газы находятся в резервуаре под определенным давлением, их можно применять для автономного обеспечения газом отопительной установки на промышленных предприятиях, в жилом комплексе городского хозяйства, целого коттеджного поселка, отдельного частного дома и в отоплении общественных учреждений.

Форма газгольдера сделана цилиндрической, может иметь одну или много бочек. Диаметры цилиндров могут быть различными, в зависимости от условий хранения. Для того чтобы можно было транспортировать емкости, в верхней ее части есть два специальных элемента для ее крепежа. Емкость имеет штуцер и всю необходимую арматуру, чтобы можно наполнить или слить особую паровую фракцию газа. В емкости есть и запоры, они сделаны из арматуры, обязательно на них вмонтированы контрольно-измерительные приборы, например, уровнемерами, манометрами, которые гарантируют безопасность эксплуатации.



Все газгольдеры для автономной газификации проходят обязательную антикоррозийную обработку от агрессии различных составов грунта, емкости покрывают полимерным покрытием, которое защищает емкости от различных воздействий. Все работы производятся в соответствии с ГОСТом.

Подземный вариант размещения емкости для хранения сжиженного газа является экономически оправданным, такое хранение очень эстетично. Примерный срок для эксплуатации подземных газгольдеров для хранения газа составляет около пятидесяти лет. Поэтому, мы советуем использовать этот тип газгольдера для автономного газоснабжения.

Конструкция подземного газгольдера содержит резервуар и горловину, на горловину над поверхностью укреплены различные элементы для газового оборудования, которые состоят из клапанов, газовой арматуры, манометров. В верхней части горловины газгольдера происходит преобразование сжиженного газа до его природной консистенции, которые впоследствии будет поступать в линию трубопровода.

Газгольдеры подземного вида могут быть двух различных типов, или горизонтальные или вертикальные. Вертикальный газгольдер имеет ряд преимуществ перед его горизонтальном видом, оно заключается в меньшей занимаемой площади, чем горизонтальный. Такие емкости для подземного хранения могут выпускаться разного объема, от одной тысячи литров до двадцати тысяч.

Такими емкостями пользовались еще сто лет назад, но они применялись в промышленных целях и были очень громоздкими.

Сегодня газгольдеры нашли свое применение в системе автономного газифицирования частных домов и промышленности. Его принцип работы заключается в поступлении под давлением газа в трубопровод, который подключен к отопительным приборам. Установить газгольдер и всю систему достаточно просто, она удобна и безопасна для использования.

Изготавливают газгольдер из стали, путем сварки листов, такая конструкция емкости очень прочная, она способна выдержать большое давление наполненного в ней газа. Чтобы емкость не подвергалась коррозии, ее обрабатывают защитной изоляцией. На заводах, где изготавливают подобные емкости, они проходят многократную проверку всех этапов производства, проверяют и качество исходного материала и конечного изготовленного изделия. Мы, компания «Дача газ» устанавливаем газгольдеры и переферийное оборудование подземного хранения газа по всем существующим стандартным требованиям, все работы проводят наши квалифицированные специалисты.

Для автономной системы газификации чаще всего используют подземные хранилища. Они очень доступны сельского использования и в условиях крайнего севера.

Обычно емкость для подземного хранения устанавливают ниже того уровня, где отмечается промерзание почвы. Для дополнительной безопасности емкости обрабатывают антикоррозийными покрытиями и анодно-катодной защитой от повреждения коррозией.

Подземные емкости для хранения газа получили наибольшее распространение, это объясняется тем, что все они залегают в положительных температурных режимах почвы, это обеспечивает свободный переход жидкого состояния газа в его паровое значение без использования испарительной установки. Если у оборудования, которое работает на потреблении газа, небольшая мощность его потребления, например, при обеспечении газом частного сектора, то скорость его испарения достаточна для отопительного прибора. Но, не смотря на простоту установки подземных хранилищ газа, к его месту расположения предъявляют особо жесткие требования. Ранее нами были тут описаны основные виды работ по установке подземного газгольдера.